Nuevo impulso a la ruta Land Art de Foradada

Foradada ha puesto en marcha un proyecto de promoción turística centrado en su ruta de Land Art, una propuesta innovadora que fusiona arte y naturaleza. La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento, busca revalorizar el paisaje local mediante la instalación de obras artísticas integradas en el entorno natural, como Lo Padrí, L’Ou de Roure, Papallones, esculturas de caracoles y ovejas ofreciendo una experiencia inmersiva y sostenible. El plan contempla la ampliación y mejora del recorrido con la creación de nuevas rutas, una señalización adecuada de los caminos y la incorporación de puntos de información accesibles a través de la web. Según la alcaldesa, Maricel Segú, una de las prioridades es promover una asociación local que se encargue del mantenimiento y la dinamización de la ruta.

“Queremos que los vecinos sean parte activa en el cuidado y desarrollo de esta ruta, y que el proyecto se convierta en una herramienta de oportunidad económica”, dijo. El consistorio ha licitado por 28.000 euros la redacción del proyecto y “ahora nos queda desarrollarlo”, dijo Segú, el cual debe estar finalizado el próximo mes de septiembre.

La ruta ofrece entre 15 y 17 esculturas o instalaciones del llamado Land Art permanentes y destacan también los lápices de colores y la serpiente, entre otras. Tiene un recorrido de 8,7 kilómetros por el entorno del municipio y cerca del casco urbano.