Ampliarán la Pleta del Prat para atraer turismo deportivo todo el año

El ayuntamiento de Lladorre ha adjudicado las obras para la ampliación y rehabilitación energética del refugio de la Pleta del Prat, base de la estación de esquí de Tavascan.La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística Lladorre: turismo deportivo de alta montaña 365 días, cuyo fin es desestacionalizar y diversificar la oferta turística. Lo más destacablede de este proyecto es la creación de una oficina técnica desde la que organizar y promocionar una futura trailstation, desde donde se promocionarán itinerarios señalizados para la práctica de carreras de montaña, un deporte claramente en auge, aprovechando el entorno natural de la estación de Tavascan, con el objetivo de atraer atletas para que lleven a cabo stage deportivos de altitud. El proyecto prevé la adaptación del edificio con una nueva entrada, zona de información, taquillas, vestuarios, servicios y almacenes, así como una ampliación de la terraza. Contempla una inversión de 250.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation.