Completan la asignación de los pisos sociales en la Pobla de Segur

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha entregado ya la mayoría de las llaves de los 48 pisos de alquiler social del bloque que adquirió a la Sareb hace 18 meses en La Pobla. Estos pisos, distribuidos en dos bloques, contaban con doce inquilinos en el momento de la compra, quienes han mantenido sus condiciones de alquiler. La previsión inicial era que los 36 pisos restantes estuvieran ocupados para mayo de 2024; sin embargo, la entrega se retrasó por diversos motivos, y en marzo de este año solo se habían asignado ocho viviendas. Esta situación generó críticas por parte del Sindicat d’Habitatge del Pallars, que denunció que varios demandantes llevaban más de un año en lista de espera o habían sido excluidos del proceso por razones consideradas “injustas” como no alcanzar el umbral de ingresos de 13.000 euros anuales.

Fuentes municipales han confirmado que únicamente quedan por entregar dos pisos, debido a que sus adjudicatarios renunciaron a ocuparlos, lo que ha llevado a reiniciar los trámites para su reasignación a los siguientes en la lista. En total, unas 80 personas optaron a estas viviendas al abrirse la convocatoria. De los 48 pisos de la promoción, 12 ya estaban ocupados por inquilinos que mantienen sus contratos vigentes. De los restantes, 14 se reservaron para jóvenes hasta 35 años y otros cuatro se destinaron a casos con resolución favorable de la Mesa de emergencias. Su precio ronda los 300 euros mensuales. Por otra parte, la empresa que gestiona las antiguas casas de los ferroviarios, propiedad de la Sareb, estudia si derribar el inmueble y vender los terrenos o repararlo. Llevan varios años valladas por riesgo de desprendimientos y el ayuntamiento propuso construir ahí viviendas sociales.