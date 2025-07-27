Socavones geolocalizados: Albagés, El Cogul y Cervià preparan un mapa interactivo del estado de los caminos

Tres municipios situados en el valle de río Set, Cervià, L’Albagés y El Cogul, pondrán en marcha en agosto una plataforma digital abierta a todos los vecinos para que documenten el estado de todos los caminos de sus términos con el objetivo de dar cuenta de su situación en tiempo real. Se trata de una iniciativa de los tres ayuntamientos, abierta a la participación de otros pueblos, que pretende escanear los caminos rurales y activar un mapa interactivo sobre su estado real.

El objetivo último es denunciar su mal estado, según los ediles consultados por este diario. La alcaldesa de El Cogul, Romina Leon, afimó que “si ya las vías principales están mal, imaginad cómo tienen los caminos privados nuestros agricultores para ir a trabajar cada día”. La edil Anna Torres añadió “estamos hablando de una problemática que afecta directamente a la economía local, la seguridad de los agricultores y la calidad de vida de todos los habitantes y, como hemos denunciado mil veces, la conexión y el futuro entre municipios pequeños”.

Los ediles plantean ahora una iniciativa “pionera, que combina participación ciudadana y tecnología”. “Queremos hace un gran diagnóstico colectivo del estado de los caminos donde todos los vecinos, agricultors y usuarios puedan aportar fotos y geolocalización”, señala el alcalde de L’Albagés, Víctor Masip. “El objetivo es crear un gran mapa de penosidad” para mostrarlo a las visitas institucionales. El proyecto se iniciará este agosto con la puesta en marcha de la plataforma y el mapa estará operativo y con los primeros datos en septiembre, coincidiendo con el regreso de la actividad institucional. Los alcaldes han anunciado que presentarán los resultados del proyecto a las administraciones supramunicipales durante el último trimestre del año con el objetivo de lograr compromisos para el mantenimiento y la mejora de las pistas.

Masip explicó que entre los tres municipios hay alrededor de 130 kilómetros de caminos entre municipales y vecinales.

La aplicación permitirá cargar fotos, ubicaciones y descripción

El mapa interactivo “de los caminos olvidados”, tal como lo describen los alcaldes, estará operativo en septiembre, cuando los usuarios, tanto vecinos como agricultores y otros afectados, podrán acceder a la plataforma y colaborar para la geolocalización de los desperfectos. La intención es que documenten el bache con fotografías y una localización y puedan añadir una descripción sobre lo que han visto, prácticamente en tiempo real. Será una aplicación web y móvil que permitirá cargar toda esta información de manera sencilla. Además, el mapa tendrá una “visualización impactante” para “evidenciar la magnitud real del problema” y el coste será de cero euros. Los ediles trabajan con el objetivo de que esta herramienta sea un elemento de presión institucional hacia administraciones superiores como el consell, la Diputación y la Generalitat.

“No queremos que se quede en una simple queja”, dijo el alcalde de L’Albagés, Víctor Masip. “Queremos que sea una herramienta de transformación. Que cuando vengan responsables (...) puedan ver con sus propios ojos la realidad que vivimos cada día”. Los ediles destacan también la importante función de las pistas para la agricultura.

Reivindican caminos que han quedado fuera del plan zonal

Los alcaldes del proyecto de la Vall del Riu Set criticaron que los caminos de la zona han quedado al margen de los grandes planes de mantenimiento de las comunicaciones. Por ejemplo, explica Víctor Masip, la pista que va de El Cogul a L’Albagés, largamente reivindicada, no fue incluida en el plan zonal de la Diputación pese a las alegaciones de los alcaldes. Este proyecto, aprobado en el último pleno de la corporación, incluye en el ámbito de les Garrigues las pistas de Castelldans a Aspa, Alfés y Sunyer; Torregrossa a Margalef; Torregrossa a Bell-lloc y Torregrossa a Puiggròs y Arbeca, que pasarán a ser de titularidad provincial. Mientras, las de Bellaguarda a els Torms y l’Espluga Calba a els Omells de Na Gaia serán de interés territorial y la Diputación participará en su mejora.

En paralelo, precisamente, esta semana la Generalitat y la Diputación han anunciado un impulso al llamado Eix de les Garrigues, que implica la mejora y rehabilitación de los tramos de carretera de la C-233 de la Granadella al Soleràs; el camino de Torrebesses de la C-233 a Castelldans y el camino de Els Torms a Bellaguarda. La inversión global se estima en unos 18,4 millones de euros.