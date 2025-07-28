Una incidencia en Sants obliga suspender la circulación a las líneas de Rodalies y Regionals

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una avería en los sistemas de gestión de tráfico y señalización a la estación de Sants ha obligado a suspender la circulación en todas las líneas de Cercanías y Regionales, según han informado este lunes por la mañana a Renfe i Adif. Hasta el lugar, se han desplazado los equipos técnicos con el objetivo de resolver la situación y restablecer el servicio lo antes posible. Según fuentes del ente gestor de la infraestructura ferroviaria y de Renfe la avería ha restablecido en un primer momento pero se ha reproducido poco después. Fuentes de Adif han explicado a la ACN que poco después de las doce del mediodía el servicio se ha podido restablecer parcialmente y algunos trenes han podido circular de nuevo.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado en declaraciones en RAC1 que aunque en un primer momento la avería había quedado resuelta, esta se ha reproducido alrededor de dos cuartos de doce del mediodía. La incidencia se ha localizado en el centro de control de la estación de Francia, que no puede establecer comunicación con los convoyes y estos se tienen que detener por motivos de seguridad.

La incidencia afecta a todas las líneas de Cercanías y Regionales que pasan por la estación de Sants, es decir, todas excepto la R8.

Desde su perfil oficial en X, Renfe recomienda a los usuarios parados dentro de un tren esperar las instrucciones del personal ferroviario y pide que "en ningún caso" los viajeros bajen a las vías.

La incidencia no ha afectado a los servicios de alta velocidad, que han podido operar con normalidad, ya que su centro de control está ubicado en Zaragoza.