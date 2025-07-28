Mejorarán la accesibilidad y eliminarán barreras arquitectónicas en aceras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha dado luz verde a la mejora de la accesibilidad peatonal, la propuesta más votada en los últimos presupuestos participativos. Se actuará en 12 puntos estratégicos en los que se eliminarán las barreras arquitectónicas de las aceras. También se instalará pavimento con puntos de relieve para que las personas invidentes o con movilidad reducida, puedan detectarlo y reconocerlo como señal para mantenerse alerta. Se actuará en la calle de Blaia (en las intersecciones con la calle del Mestre Pere Pau y Roger de Llúria), en la calle Agramunt (en la intersección con la calle del Mestre Amigó y el paseo Simó Canet), en la calle del Mestre Güell (números 133 y 131), en la calle dels Bombers (números 1 y 9), en la rambla del Canalet (en la intersección con la calle de Sol Ixent), en la avenida de la Generalitat (número 69), en la calle de Santa Clara (número 6) y en dos accesos al aparcamiento de la avenida Onze de Setembre. El plazo de ejecución es de cuatro meses y las obras de licitarán por 64.914 euros.

El segundo proyecto con más votos de los presupuestos participativos fue la mejora de la iluminación en puntos de la vía pública con pasos de peatones. En este caso, se está acabando de redactar el proyecto que se centrará en reforzar la luz en 15 pasos de peatones entre los que hay 10 de la Via Lacetània.

Finalmente, la otra propuesta escogida va dirigida a la adecuación de las condiciones de alimentación e higiene de los gatos callejeros. En ese sentido, ya se han hecho los trámites para adquirir 15 comederos y bebederos para colonias felinas. Está previsto que se instalen a partir de septiembre.