El equipo de gobierno de Tàrrega modifica el cartapacio municipal después de la salida de la CUP

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tàrrega de este jueves 31 de julio informará de la modificación del cartapacio después de la salida de la CUP del equipo de gobierno la semana pasada. Así, los concejales de los grupos municipales de ERC (5) y PSC (1) trabajarán en seis grandes áreas de gestión que incluyen las concejalías que ya tenían y la distribución de las diferentes áreas que hasta ahora estaban en manos de la CUP. Se trata de Servicios Municipales, Medio Ambiente, Transición Energética, Agua, Cultura, Participación Ciudadana, Vivienda y Pueblos y Ruralidad. La alcaldesa Alba Pijuan ha dicho que la nueva organización "sigue garantizando una gestión eficaz, ágil y transparente", y ha añadido que su gobierno "continúa adelante con los proyectos que Tàrrega necesita".

La gestión de gobierno en minoría, encabezada por la alcaldesa, se estructurará en seis grandes áreas en relación con los concejales que integran actualmente el equipo de gobierno, cinco de ERC y uno del PSC. José Luis Marín (ERC) se mantendrá al frente de Urbanismo, competencia en la cual sumará Transición Energética.

Por su parte, Laura Tejero (PSC) se convertirá en la concejala de Cultura a la vez que seguirá gestionando temas de Deportes y Salud. La gestión del área de Promoción Económica, Trabajo, Gobernación, Seguridad y Turismo continuará en manos de Núria Robert (ERC).

Por otra parte, Jordi Badias (ERC) asumirá ahora Servicios Municipales y Medio Ambiente además de mantener Finanzas y Transparencia en su área. Alba Castellana (ERC) seguirá gestionando Educación, Acción Social, Ciudadanía y Feminismos, área a la cual sumará Vivienda.

La alcaldesa Alba Pijuan Vallverdú (ERC) gestionará directamente los ámbitos de Comunicación y Recursos Humanos, Patrimonio y Memoria Histórica, Participación Ciudadana, Pueblos y Ruralidad y FiraTàrrega.

Con respecto a las tenencias de alcaldía, José Luis Marín (ERC) ocupará la 1.ª tenencia; Laura Tejero (PSC), la 2.ª; Núria Robert (ERC), la 3.ª; Jordi Badias (ERC), la 4.ª; y Alba Castellana (ERC), la 5.ª. Les cinco tenencias integrarán a la Junta de Gobierno Local junto con la alcaldesa Alba Pijuan Vallverdú, que presidirá este órgano colegiado.

La modificación de las concejalías ya ha sido informada a través de un decreto de alcaldía y en el pleno del jueves se llevarán a votación modificaciones del cartapacio que afectan las presidencias y vicepresidencias de comisiones informativas, la representación en entidades y los delegados de organismos externos.