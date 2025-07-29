FGC busca a una veintena de maquinistas para la futura operación del servicio Lleida-Terrassa

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de la sociedad FGC Rail, ha publicado una convocatoria laboral por seleccionar a 20 maquinistas para la futura operación del servicio ferroviario entre Lleida y Terrassa, que actualmente forma parte del sistema de Rodalies Lleida, mediante las líneas RL3 y RL4. Las funciones principales serán conducir trenes en servicio comercial y de maniobras, realizar tareas de atención al cliente incluidas dentro de sus funciones y controlar operaciones de maniobra. Entre los requisitos, hay el de tener la licencia y diploma de maquinista o un certificado de conducción de vehículos ferroviarios tipos B. Se avanza así en la preparación de la operación del servicio de la RL3 y RL4 previstas para el verano del 2026.

También se solicita formación académica a escala de bachillerato o técnico de formación profesional o equivalentes a efectos laborales, entre otros. También se admitirán en la convocatoria las personas admitidas al examen de maquinistas de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), con el compromiso que al finalizar el proceso de selección ya dispongan de la licencia y el diploma.

La convocatoria incluye la perspectiva de género y tendrá que garantizar, como mínimo, la incorporación del 40% de mujeres presentadas siempre que en las pruebas obtengan la aptitud requerida.

FGC también ha publicado una convocatoria para seleccionar a dos supervisores para el servicio entre Lleida y Terrassa. Las funciones principales de los dos supervisores serán, entre otros, organizar y gestionar la cobertura del servicio, coordinar y dar apoyo al personal asignado en sus áreas de competencia, garantizar la correcta realización de todos los procesos de producción, cumplir las tareas de supervisión y control de los procedimientos internos, y llevar a cabo el seguimiento del estado del material y de las instalaciones.

Entre los requisitos para optar a las plazas de supervisor, tiene que acreditar la posesión de la licencia y el diploma de maquinista o un certificado de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B o disponer del certificado B restringido con el compromiso de obtener el certificado completo; formación académica a nivel de bachillerato, ciclo formativo de grado superior o similar; y experiencia en conducción de trenes en servicio comercial, entre otros.

Ferrocarrils asumirá el servicio de las líneas RL3 y RL4

Con la publicación de estas convocatorias laborales, FGC avanza en la preparación de la futura operación del servicio de las líneas RL3 (Lleida-Cervera) y RL4 (Lleida-Terrassa, a través de Manresa), prevista para el verano del 2026. Más adelante, se contratará al personal de atención al cliente. Actualmente, continúa la construcción de los cuatro nuevos trenes, fabricados por Stadler, que ferrocarriles estrenará a la línea Lleida-Terrassa cuando asuma el servicio.

Ferrocarrils lanzó, ahora hace un año, una campaña de captación de maquinistas en los canales digitales de FGC y en soportes propios en estaciones e instalaciones de FGC. En la misma línea, Ferrocarrils publicó una página web para atraer a maquinistas que ya tuvieran la titulación de conducción necesaria y, al mismo tiempo, promover talento a iniciar la formación pertinente para poder acabar trabajando en alguno de los nuevos servicios de FGC.