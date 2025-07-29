Fin de semana de astronomía en Sant Joan

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Agrupació Astronòmica de La Seu d’Urgell organizó el fin de semana la Trobada d’Astronomia del Pirineu, que este año ha llegado a la 9ª edición con una veintena de participantes en las actividades de astronomía y astrofotografía. Con base en el Refugio de la Basseta, en la estación de esquí nórdico de Sant Joan de l’Erm, los organizadores explicaron que hasta 120 personas pasaron a lo largo del fin de semana por las diferentes actividades organizadas, entre ellas excursiones por los bosques de la zona y ponencias y talleres.

Las actividades estrella fueron las de la noche, con la plantada de telescopios y las observaciones, que incluyeron explicaciones sobre aspectos básicos para entender el cielo nocturno. Una de las ponencias versó sobre la figura de la científica Cecília Payne.