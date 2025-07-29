Tàrrega inaugura la nueva estación de autobuses al lado del tren

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, acompañada de la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, y otros representantes institucionales, en la inauguración de la nueva estación de autobuses de Tàrrega.Anna Berga / ACN

La nueva estación de autobuses de Tàrrega ya es una realidad. Después de casi dos años de obras, este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha inaugurado el nuevo equipamiento que el miércoles entrará en funcionamiento y sustituirá el actual, ubicado en la calle Migdia. La nueva estación se ubica al lado de la estación ferroviaria para potenciar la intermodalidad y prevé acoger a unos 113.000 usuarios anuales. Ha contado con una inversión de 3,5 millones de euros y uno de los aspectos más destacables del nuevo edificio es que está semisoterrado, de manera que su cubierta acoge un no espacio público a nivel de la calle Santes Espines. En total, el recinto ocupa una superficie de 5.000 m² y tiene seis andenes de estacionamiento.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha inaugurado la nueva estación de autobuses acompañada de autoridades del consistorio de Tàrrega. A su llegada al nuevo equipamiento, lo esperaban una decena de personas contrarias a la planta de biogás proyectada entre Cervera y Els Plans de Sió, en la Segarra, que han recibido a la consellera con pancartas y gritos contrarios al proyecto.

En su parlamento, Paneque ha afirmado que la nueva estación de autobuses mejora la movilidad, la vida de las personas y la intermodalidad entre el servicio ferroviario y el de autobús. Ha destacado, además, que "fortalece este espacio como puerta de entrada en la ciudad. Una entrada moderna y avanzada contribuye a dinamizar el tejido económico y crear una nueva centralidad".

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicado que la nueva ubicación permitirá a los usuarios de autobús que viven en los municipios vecinos tener acceso al servicio ferroviario de Rodalies. Además, también "ahorrará" a la "gran mayoría" de autobuses tener que pasar por el centro de Tàrrega.

Edificación semisoterrada

La nueva estación de buses de Tàrrega ocupa una superficie de unos 5.000 m2, al norte de las vías, en la calle Santes Espines, y sustituye la que estaba situada en la calle de Migdia. Dispone de una playa de seis andenes para el estacionamiento de autobuses y una edificación de planta baja para dar servicio a las personas usuarias. El rasgo más destacable es que esta edificación está semisoterrada, de manera que su cubierta se ha urbanizado para crear un nuevo espacio público a nivel de la calle Santes Espines, que, además, permite conectar mejor varios puntos de interés urbano.

El edificio de la estación está al mismo nivel que los andenes y acoge la sala de espera, que tiene un cierre de cristal, y otros servicios para las personas usuarias. La estación cuenta con paneles electrónicos informativos y videovigilancia. La obra también ha incluido los elementos de drenaje y un depósito de laminación.

La construcción de la nueva estación de autobuses cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Tàrrega tienen suscrito un convenio por el cual el Ayuntamiento ha cedido a la Generalitat los terrenos para ejecutar la nueva estación, que gestionará la empresa pública CIMALSA.