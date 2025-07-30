El Govern ha recibido 15 proyectos de plantas de biogás en Lleida: "Debemos casar las necesidades y planificar"

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, afirmó ayer que la Generalitat tiene sobre la mesa 15 proyectos de plantas de biogás en las comarcas de Lleida, aunque son más los que han solicitado a Nedgia, la principal distribuidora que opera en la demarcación, permiso para conectarse.

Paneque recordó, tal y como avanzaron los alcaldes, que el viernes acordó con los ediles del territorio, que perciben rasgos de burbuja en el volumen de proyectos, “crear un grupo de seguimiento y de trabajo de los diferentes proyectos para poder casar la oferta de las deyecciones ganaderas con las necesidades, es decir, con los proyectos necesarios para tramitarlas y tratarlas”. Defendió que “es absolutamente necesario que haya plantas de biogás en Catalunya”.

Según Paneque, “actualmente las deyecciones ganaderas están contaminando nuestros acuíferos, y es una forma de ayudar al propio sector ganadero a eliminar todas las emisiones vinculadas a las deyecciones”. La consellera destacó la importancia de este grupo de trabajo “para casar las necesidades y hacer una buena planificación territorial. Los alcaldes nos los piden y tienen razón, tenemos que ver dónde es mejor y donde hay esta necesidad”.

Un segundo grupo de trabajo abordará específicamente la planta de biogás de la Sentiu de Sió. Paneque dijo que “tenemos que analizar las externalidades negativas que tiene, cómo podemos ayudar en el ámbito de caminos y de red viaria a atender los camiones que se dirigirán a la plan”. Se trata, añadió, de “dos grupos de trabajo para atender la necesidad de diálogo y consenso con los ayuntamientos, que son los que conocen sus realidades de forma más concreta y nos pueden ayudar a aterrizar estas plantas, que son necesarias para el propio sector ganadero pero lo tenemos que hacer con equilibrio territorial y de acuerdo con los alcaldes y alcaldesas”.

Paneque inauguró la estación de autobuses de Tàrrega, donde conversó con miembros de Pobles Vius y opositores a las plantas de biogás que portaban pancartas contra el proyecto de Cervera-Plans de Sió.

Inaugurada la nueva estación de bus de Tàrrega

La nueva estación de buses de Tàrrega entrará en funcionamiento hoy después de que ayer fuese inaugurada por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. La alcaldesa, Alba Pijuan, calificó el acto como “histórico” porque llega después de “muchos años de reivindicaciones”. Pijuan puso en valor que potenciará la intermodalidad bus-tren (se ubica junto a la estación) a la vez que evitará que muchos autobuses pasen por el centro de la ciudad y supondrá un paso más para la sostenibilidad también en el transporte. Por su parte, Paneque destacó la apuesta del gobierno por conseguir “una red eficiente, eficaz, fiable, sostenible y puntera para situar Catalunya al frente de Europa en el ámbito de la movilidad”, ya que el objetivo final es “mejorar la movilidad de la ciudadanía”. La consellera de Territorio afirmó que la nueva estación de Tàrrega dispone de unas instalaciones “modernas y avanzadas”. La nueva estación de autobuses ha supuesto una inversión de 3,5 millones por parte de la Generalitat, financiados con fondos europeos Next Generation. El equipamiento tiene una playa de seis andenes y un edificio de planta baja para dar servicio a los usuarios. Espera 113.000 pasajeros al año en 17 líneas.