El Pla impulsa el primer plan comarcal LGTBI+ para un territorio más inclusivo

El consell del Pla está elaborando su primer Plan LGTBI+ comarcal (2025-2029), un proyecto pionero que parte de un diagnóstico exhaustivo y participativo para conocer la realidad del territorio y definir acciones concretas que garanticen los derechos y la igualdad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. El proceso está liderado por el Servicio de Atención Integral (SAI) con el acompañamiento técnico de la consultora LaGroc. Se desplegará una metodología participativa que incluirá encuestas en línea, entrevistas y espacios de encuentro en la comarca. Se busca dar voz al colectivo LGTBI+, entidades sociales y la ciudadanía para recoger propuestas y generar un diagnóstico que refleje la pluralidad del territorio y sirva de base para políticas públicas comprometidas con la diversidad. Tras la diagnosis está previsto diseñar un plan de acción que se irá implementando a lo largo de los cuatro años.