Estabilizado el incendio forestal de Fulleda, que ha afectado 13,5 hectáreas

Un incendio forestal en el término municipal de Fulleda, en la comarca de Les Garrigues, calcinó al menos 13,5 hectáreas de vegetación. El fuego fue declarado poco después de las seis de la tarde y en ese momento los Bomberos de la Generalitat movilizaron 9 medios aéreos, 23 dotaciones terrestres y 98 efectivos.

Las labores de extinción se concentraron en el flanco derecho y trasero de las llamas para evitar que se propagara por una zona de cultivos. A los trabajos también se sumaron tractores que labraron el terreno para acotar el incendio y se movilizaron efectivos tanto del área de Lleida como del resto de regiones de Catalunya.

El lugar del fuego estaba alejado de núcleos urbanos y con el paso de las horas se fueron retirando efectivos. Finalmente, a las 21.21 horas los Bomberos de la Generalitat dieron por estabilizado el incendio e informaron que mantenían el dispositivo con 10 dotaciones terrestres y los medios aéreos se retiraron.

Los Agentes Rurales informaron una hora antes de que el incendio se estabilizara que la superficie calcinada era de 13,5 hectáreas. Por su parte, el 112 informó que recibió más de un centenar de avisos del fuego.

Por otra parte, los Bomberos también trabajaron ayer en otros incendios de vegetación. El primero de ellos se declaró a las 10.03 horas en el Camí de Marimunt de Lleida. Al mediodía, ardieron campos segados en Menàrguens. Acudieron cinco dotaciones terrestres y un helicóptero.

Por la tarde, a las 15.35 horas, ardió un tractor y una embaladora de paja en un campo de cereal. El tractorista salió ileso. Al lugar acudieron siete equipos terrestres y tres medios aéreos.