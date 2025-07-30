Hallan muerto a los 43 años a Josep Solsona, exalcalde de Puigverd de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Josep Solsona, exalcalde de Puigverd de Lleida, falleció ayer a los 43 años de edad. Solsona habría quitado la vida y los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de las diligencias de investigación.

Solsona, maestro de profesión, fue alcalde hasta el 1 de julio de 2024, cuando perdió el cargo en una moción de censura . Fue después de que en marzo del mismo año fuera detenido por los Mossos d’Esquadra por los supuestos delitos de violencia de género en el ámbito familiar contra su expareja, agresión sexual a una menor de edad y coacciones a una docente. Todas las causas penales han sido archivadas.

Junts, el partido que representaba le suspendió de militancia por la investigación judicial. Úrsula Barrufet le relevó en el cargo y la moción de censura contó con el apoyo de ERC y el PSC. Justo un año después de su arresto fue acusado de acoso laboral por la secretaria municipal . Días después este hecho desencadenó una trifulca en el pleno del ayuntamiento.

El fallecido había llegado a la alcaldía de Puigverd en 2019 por Junts, precisamente a raíz de una moción de censura contra la entonces alcaldesa de ERC, Sandra Barberà. Tras los comicios de 2023 repitió al frente del consistorio.