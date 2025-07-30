Multas de hasta 600 euros por no limpiar la orina de los perros en la vía pública en La Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

No llevar una botella de agua para limpiar los orines de los perros y dejar que miccionen en las fachadas y el mobiliario urbano puede suponer en La Seu multas de hasta 250 €. El ayuntamiento acaba de aprobar de manera definitiva la modificación de la ordenanza de animales de compañía para atajar el incivismo de algunos propietarios de perros.

En los próximos días iniciará una campaña informativa para sensibilizar sobre los efectos de la orina de las mascotas en las calles, que provocan malos olores y deterioran el pavimento y las fachadas, y advertirá sobre las sanciones a las que se exponen los propietarios.

Inicialmente, esa conducta está catalogada como infracción leve, pero en caso de reincidencia, la sanción puede pasar a ser grave, con multas de 251 y 600 euros.

La medida amplía los supuestos para sancionar, ya que hasta ahora el texto solo incluía sanciones por no recoger los excrementos de los animales de compañía de la calle. El alcalde, Joan Barrera, ha explicado que el objetivo del cambio de la ordenanza es hacer frente más a fondo al problema de las micciones “que generan suciedad y mala salubridad en la ciudad”. “Hasta ahora hemos tenido mucha paciencia e incluso en legislaturas anteriores se regalaron botellas de agua, pero los propietarios no aprenden y hacía falta dar un paso más para garantizar el buen estado de la vía pública”, insistió.