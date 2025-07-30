La Segarra transforma los contenedores de vidrio en desuso en refugios para gatos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal de la Segarra reutiliza los antiguos contenedores de vidrio transformándolos en refugios para gatos, una iniciativa que da una segunda vida a estos elementos cuando ya no pueden ser utilizados para la recogida selectiva. Estos iglús, una vez retirados de la vía pública, son reciclados y adaptados para convertirse en espacios seguros para los felinos, promoviendo así una gestión sostenible de los recursos y el bienestar animal.

Actualmente, en la comarca hay un total de 11 iglús distribuidos por varias poblaciones como Guissona, Gra, el Llor, Sanaüja y Sant Guim de Freixenet, aunque estos últimos todavía no están operativos. Además, la localidad de Massoteres también contará pronto con uno de estos refugios, ya que se ha solicitado recientemente. Les asociaciones de protección de gatos o los mismos ayuntamientos se encargan de decorar y adaptar los contenedores, pintándolos y modificándolos para crear accesos adecuados tanto para los felinos como para las personas que depositan el alimento.

Un ejemplo de sostenibilidad y economía circular

Desde el área de gestión de residuos del Consejo Comarcal se está poniendo especial énfasis al potenciar acciones como esta, que ejemplarizan perfectamente los principios de la economía circular. El proceso de transformación incluye la modificación estructural de los contenedores para adecuarlos a su nueva función, proporcionando un espacio protegido para los gatos de calle mientras se reduce la generación de residuos.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años, forma parte de una estrategia más amplia de gestión sostenible de los recursos a la comarca, donde la reutilización de objetos en desuso se ha convertido en una prioridad. El proyecto no sólo beneficia el medio ambiente, sino que también contribuye a mejorar la gestión de las colonias felinas en diferentes municipios de la Segarra, ofreciéndoles un refugio adecuado y seguro.