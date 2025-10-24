Un restaurante de Cervera, recomendado en la Guía Michelin: “No es una cocina de humos, sino de producto muy bien elaborada”

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El restaurante Els Comdals de Cervera es uno de los nuevos establecimientos recomendados por la Guía Michelin este mes de octubre. “Estamos muy contentos, nos ha hecho muchísima ilusión. No nos lo esperábamos y ha sido una muy buena noticia”, explica Àngel Segura, el responsable del local.

Su proyecto en la finca histórica de Els Comdals, ubicada a unos 5 kilómetros a las afueras de la capital de la Segarra, arrancó hace diez años. En un principio, empezaron con la organización de bodas, eventos y grandes celebraciones, y a finales del 2019 también abrieron el restaurante.

Àngel nació en Barcelona, pero hace quince años se afincó en Tàrrega. Es el jefe de sala, sommelier, y director de orquesta del complejo y se ha dedicado toda su vida a la restauración. Junto a su equipo, con Laura Caro como jefa de cocina y Anna Asensi, su mano derecha, ofrecen una propuesta gastronómica que se sustenta en los productos de proximidad y de temporada: “Es una cocina tradicional muy sencilla. No es una cocina de humos, sino una cocina de producto muy bien elaborada”.

Entre sus platos se pueden encontrar propuestas como garbanzos de la Anoia con huevo frito y botifarra, caracoles y alioli o brandada de bacalao con pera de Lleida y sobrasada de cerdo negro y miel picante, entre otros.

El restaurante está abierto de miércoles a domingo al mediodía y los viernes y sábados también ofrecen servicio de cenas.

Una finca con mucha historia

Uno de los puntos fuertes del local es su emplazamiento en una finca histórica con grandes arcadas de piedra rodeada de campos de cereal y zonas boscosas. A principios del siglo XV funcionó como granero del monasterio de Montserrat y residencia del padre Abad. “Es un edificio muy singular, es un privilegio estar en una finca del siglo XIII donde se respira historia”, afirma Segura. En la actualidad, es propiedad de la familia Segarra Morera.

Tres restaurantes con estrella Michelin en la demarcación

Las comarcas de Lleida tienen tres restaurantes con una estrella Michelin: el Malena de Gimenells, La Boscana de Bellvís y el Fogony de Sort. El próximo 25 de noviembre se revelarán las nuevas distinciones de la guía en una gala que celebrará en Málaga, después de que los inspectores hayan recorrido todo el país en busca de propuestas que destaquen por su calidad y creatividad. El galardón se atribuye por el período de un año y son reevaluadas anualmente.

En cuanto a las recomendaciones Michelin, hay otros doce restaurantes de Lleida: el Carballeira, el Saroa y el Ferreruela de Lleida, el Benet de les Borges Blanques, el Ventador de Barruera, Eth Bistro Gastro Espai y Era Coquèla de Vielha, el Niu de Escunhau o Es Arraïtzes de Garos. Els Comdals es el segundo restaurante de Cervera recomendado por la guía, después de que L’Antic Forn se incorporara este verano y en agosto también lo hizo el restaurante Sisé de Lleida.

Otros cinco cuentan con el distintivo Bib Gourmand que recomienda los mejores establecimientos en relación calidad-precio. Son el Aimia de Lleida, el Antoni Rubies de Artesa de Segre, Lo Ponts de Ponts, el Hostal Jaumet de Torà y el Raier de la Pobla de Segur.