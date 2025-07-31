Crean una ruta turística por los edificios modernistas de Les Garrigues

La Ruta del Modernisme a Les Garrigues. Es la propuesta cultural del consell para poner en valor el patrimonio arquitectónico de la comarca datado en las primeras décadas del siglo XX y que está estrechamente ligado con el sector oleícola. Se trata de construcciones de esta escuela que destacan por su singularidad y es lo que ha llevado a idear un recorrido por varios pueblos que permite conocer este patrimonio y los momentos clave de la historia social y económica de la comarca, desde la creación de escuelas y cooperativas hasta la modernización de la producción agrícola.

La cooperativa agrícola de L'Albi datada el 1919. - A. ALBI

El Museu de l’Oli de la Cooperativa de La Granadella acogió el lunes la presentación de esta ruta que contó con la presencia del doctor en Historia Contemporánea Josep Rubió e Isidre Pinyol, técnico de Cultura comarcal. Durante la presentación se destacó la presencia del modernismo en edificios agrícolas, educativos y municipales construidos a principios del siglo pasado. Muchos de estos conservan elementos característicos del modernismo: el uso del ladrillo caravista, formas curvas, arcos parabólicos, detalles cerámicos, trabajo de forja y una integración con el entorno rural. La ruta conecta estas construcciones a través de un itinerario que vincula arquitectura, historia y paisaje rural.

La Cooperativa de El Soleràs concebida como molino de aceite. - A. EL SOLERÀS

Destacan la cooperativa L’Arbequina de Arbeca, la de La Granadella o de L’Albi. También el edificio de las escuelas de Els Torms, el edificio que acoge el ayuntamiento de Arbeca o de Cervià de Les Garrigues, así como el edificio novecentista Cal Blanco de Vinaixa. El presidente del consell, Antoni Villas, apuntó que la ruta permitirá diversificar la oferta turística de la comarca, atraer a visitantes interesados en el patrimonio arquitectónico y conecte con proyecto de oleoturismo.

El ayuntamiento de Cervià, construido entre 1912 y 1913. - A. CERVIÀ DE LES GARRIGUES

Se ofrecen visitas guiadas con reserva previa

El Museu de l'Oli de La Granadella acogió el lunes la presentación de la ruta, que ya está activa y que podrá consultarse a través de las oficinas de turismo de la comarca y del consell. Está previsto llevar a cabo visitas guiadas en cada uno de los edificios que se han incluido en la ruta y se tendrá que hacer a través de una reserva previa. Alguno de estos edificios ya ofrecen esta posibilidad como la cooperativa de La Granadella.