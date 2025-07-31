Dos heridos leves en un choque entre un tráiler y un coche en la N-II en Bellpuig

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas de carácter leve hoy por la mañana en un accidente entre un tráiler y un coche en la antigua N-II a su paso por Bellpuig. Concretamente, el choque se produjo en la intersección de esta vía con la carretera LV-3343 que da acceso a la autovía A-2. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 07.59 horas del accidente en el punto kilométrico 493,3 de la N-II.

Por motivos que se desconocen y se investigan, el coche chocó con el lateral del tráiler. A consecuencia del choque, los dos ocupantes del coche resultaron heridos de carácter leve y fueron trasladados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida mientras que el conductor del tráiler resultó ileso. Un carril de la vía quedó cortado y se dio paso alternativo.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del SEM, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos patrullas de los Mossos d’Esquadra.