La riqueza ambiental de una balsa de Gimenells impide mejorar su riego

La riqueza ambiental, especialmente en sus vertientes ornitológica y vegetal, de la Bassa del Pla de la Xama, en Gimenells i Pla de la Font, está condicionando y en la práctica haciendo prácticamente imposible que la Obra Tutelar Agraria, que en este caso opera como comunidad de base del Canal de Aragón y Catalunya, pueda modernizar el sistema de regadío de sus algo más de 1.300 hectáreas.

La comunidad riega ahora esas tierras, divididas en 18 parcelas, con un sistema de bombeo alimentado por fuentes de energía no renovables, básicamente a base de pívots, que pretende reforzar con tres pequeños parques solares que suman una potencia de 600 kilowatios. El proyecto contempla aumentar la reserva de agua de riego y modernizar su gestión con la ampliación de dos de sus cuatro balsas: la de Xama ganaría una superficie de 2,7 hectáreas tras sumar 300.000 m3 de capacidad y la del barranco del Gatell ocuparía 3,9 hectáreas más tras un recrecimiento de 550.000 m3.

El departamento de Territorio ha emitido una resolución en la que, aunque exime al proyecto de ser sometido al trámite ordinario de evaluación ambiental porque “no tiene efectos significativos en el medio ambiente”, estalece que la Bassa de Xama “no se puede ampliar, o solo se puede ampliar si se hace de manera que comporte una mejora de los hábitat actuales”, por lo que sugiere “plantear localizaciones alternativas” para garantizar el actual sistema de drenaje de agua.

El motivo es que “la propuesta tiene una afectación potencial sobre los hábitats de interés comunitario de carácter xerofítico (adaptado a medios secos) situados en los márgenes de las zonas de desagüe” de las dos balsas, y que también se ven amenazados, aunque “en grado más bajo”, por la instalación de los parques solares. De hecho, añade el documento, la ampliación de la Xama, cuyos “valores naturales” motivaron su inclusión en el Inventario de Zonas Húmedas de Catalunya, “alteraría de manera irreversible el sistema de drenaje actual y la vegetación asociada”, por lo que descarta aprobarla.

La Xama, ampliada hace unos años y catalogada como humedal en 2006, incluye áreas y especies de flora y de fauna incluidos en la Directiva de Hábitats de la UE, además de actuar como “zona de nidificación de aves” con medidas de protección especiales y suponer “una zona de refugie y de invernación de pájaros importante”.

La balsa, ubicada en el paraje de la Vall Maiola, entre la acequia de Vallmanya y el Aragón y Catalunya, tiene una superficie de 9,19 hectáreas. Su interés se centra en su avifauna acuática y en la presencia de hábitats naturales, como cañizares y tamarigales (bosque de tamarisco), que aportan diversidad a un paisaje muy transformado por la agricultura.

A eso se le añade la presencia habitual de aves protegidas como la garza real y el aguilucho lagunero y otras de interés como el ánade real y la focha común. Es zona de hibernación y de reposo de algunas como el somormujo lavanco, y su avifauna interacciona con la de áreas cercanas como El Pas, San Salvador o el Aiguaberreig.