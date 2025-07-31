Los 3 ahogamientos del verano en Lleida, en “espacios no habilitados”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat hizo ayer un nuevo llamamiento a la prudencia y la responsabilidad a la hora de disfrutar del agua tras la elevada cifra de víctimas por ahogamiento registradas en este primer tramo del verano. Concretamente, hasta ayer se habían registrado 22 fallecidos por los 18 del mismo período del año pasado. Tres de ellos, todos los que ha habido en aguas interiores como ríos y pantanos, han tenido lugar en Ponent: el joven 20 años de Lleida que perdió la vida el 23 de junio en Alcarràs y el doble ahogamiento el 21 de julio en el río Segre en Camarasa, donde murieron dos jóvenes de 22 y 24 años de L’Hospitalet de Llobregat. El Govern afirma que “se bañaban en zonas no habilitadas” y recuerda que “este tipo de espacios tiene riesgos añadidos como corrientes, profundidades repentinas, rocas o dificultades para acceder”. También explicaron que “a menudo no existe cobertura móvil para avisar al teléfono de emergencias 112 en caso de emergencia”.

De esta forma, desde junio han muerto 16 personas en playas —los tres últimas el martes en Cambrils y Salou—, tres personas en piscinas y tres en aguas interiores. Estos datos son superiores a las cifras del mismo periodo de 2024, cuando se produjeron 11 muertes en playas, 4 en piscinas y 3 en aguas interiores. Desde el 15 de junio hasta el 30 de julio, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 97 personas por ahogamientos producidos en playas, piscinas, ríos y embalses de toda Catalunya.

Las 16 víctimas mortales en playas se han producido en todo el litoral, pero especialmente en la Costa Central y la Costa Brava, y en muchos casos los ahogamientos han ocurrido en playas vigiladas con bandera verde, pero también en zonas no vigiladas o fuera del horario del servicio de socorrismo. El perfil más habitual es un hombre mayor de 65 años que se baña solo, a menudo con enfermedades previas, y esta tendencia ya se observó en temporadas anteriores.

Además, este año ya se habían registrado 9 víctimas mortales antes del inicio oficial de la campaña de baño (15 de junio), dato que pone de manifiesto que el riesgo de ahogamiento va más allá de la temporada alta.