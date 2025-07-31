Los Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Fulleda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una veintena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat siguieron trabajando durante la madrugada y la jornada de ayer en la extinción del fuego forestal que se declaró el martes por la tarde en Fulleda. El incendio fue dado por controlado sobre las 20.00 horas de ayer. Llegó a movilizar a unos 150 efectivos, 35 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos.

Durante la madrugada el fuego no se reavivó y el perímetro permaneció estable. El fuego ha calcinado unas 13,5 hectáreas de campos y vegetación y los Agentes Rurales investigan cómo se originó. En el dispositivo de ayer participaron más de una veintena de dotaciones y un helicóptero. En las próximas horas lo darán por extinguido.

Por otra parte, ayer hubo un incendio en Montmaneu, cerca de la Segarra, que calcinó 4,1 hectáreas.

En otro orden, Protección Civil mantuvo ayer en el nivel 3 de riesgo de incendio —muy alto— en el Segrià pese a la mejora de las condiciones, al igual que en el sur de Catalunya.