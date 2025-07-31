Prealerta del Infocat activada por alto riesgo de incendio en 5 comarcas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado este jueves la prealerta del plan Infocat a causa del peligro alto de incendio forestal en cinco comarcas de Tarragona y Lleida, según ha informado al organismo a través de un comunicado en la red social X.

En paralelo, el cuerpo de Agentes Rurales ha establecido el nivel 3 del Plan Alfa en esta zona de riesgo, que afecta a un total de 23 municipios distribuidos entre las comarcas del Baix Ebre, Priorat, Ribera de Ebro, Terra Alta (todas ellas en la provincia de Tarragona) y el Segrià (en la provincia de Lleida).

Desde el Departamento de Interior de la Generalitat hacen un llamamiento a extremar las precauciones durante los próximos días con el fin de minimizar los riesgos de incendio. También recomiendan consultar el mapa actualizado del Plan Alfa antes de realizar cualquier tipo de actividad en el medio natural, especialmente en estas zonas donde se ha declarado la alerta.

La medida preventiva llega en un contexto de condiciones meteorológicas especialmente propicias para los incendios forestales, con temperaturas elevadas y baja humedad previstas para los próximos días.