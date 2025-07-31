Seròs reutilizará 34 nichos y 10 tumbas en nuevos funerales

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Vamos a intentar aplicar la recuperación del derecho, restaurar los nichos y después ponerlos a disposición de los vecinos”, explica el alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia. El ayuntamiento ha activado la extinción de los derechos funerarios de 44 sepulturas del cementerio municipal, 34 nichos y 10 tumbas en la tierra, para poder reutilizarlos en el enterramiento de nuevos fallecidos.

El expediente permanecerá en fase de consulta pública hasta el 11 de agosto, “para que quienes puedan tenerse por interesados puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por convenientes”, señala el anuncio.

Las tumbas afectadas son las numeradas del 3 al 12, mientras que los nichos se distribuyen en veintitrés del bloque 2, cinco del 3 y seis del 4.

Se trata de enterramientos que se hallan “en una situación de abandono. Nadie paga las tasas del cementerio ni se ocupa del mantenimiento. No hay familiares de los fallecidos que se hagan cargo”, explica Romia.

El municipio, cuya población se ha mantenido estable en los últimos veinte años en una horquilla de los 1.864 a los 1.946 vecinos (1.902 en 2024), ha registrado en ese periodo de tiempo una media de 21 fallecidos cada año, un ritmo que, pese al avance de la cremación, que en Catalunya se sitúa en el entorno del 53%, ha achicado el espacio disponible en el cementerio.

“No tenemos un problema de falta de espacio para poder enterrar a los vecinos que puedan ir falleciendo, porque algunas familias disponen de varios nichos. Pero al mismo tiempo hay peticiones”, señala el alcalde. “Antes de llevar a cabo una inversión en nuevas construcciones, y sabiendo que hay nichos vacíos o abandonados, hemos preferido recuperarlos”, anota.

Los restos cuyos derechos funerarios se extingan serán exhumados y depositados en el osario.

Alcanó destina 53.000 € a ampliar el cementerio y mejorar el acceso

El ayuntamiento de Alcanó ha aprobado definitivamente el proyecto de mejora de la accesibilidad y ampliación del cementerio, en el que tiene previsto invertir un total de 53.069 euros, 43.858 de principal y el resto en concepto de IVA. El proyecto ha sido redactado por los servicios técnicos del consell comarcal del Segrià. La media anual de fallecimientos en Alcanó, que tiene una población de 240 habitantes, se sitúa en 3,6, con una horquilla de uno a ocho en las últimas dos décadas.