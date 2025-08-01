El Museu Diocesà estudia la liturgia catalana del medievo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Museu d’Història de Catalunya y el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona han impulsado el proyecto In altare para investigar los frontales de altar y la liturgia que utilizaba la iglesia católica en Catalunya durante la edad media, según informa la Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC).

El proyecto impulsado por los museos pretende resolver incógnitas sobre las inscripciones localizadas en los frontales de distintos altares. Entre las cuestiones de mayor interés se encuentran las relativas a la autoría de esas leyendas, su finalidad, el periodo de tiempo a lo largo del cual se desarrolló esta práctica y, también, si existen paralelismos entre esas prácticas y las que se llevaban a cabo en otros territorios de la península ibérica o del resto de Europa.

Los equipos de investigacion, que tendrán la colaboración de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Generalitat y de la Universitat de Barcelona (UB), podrán contar para sus trabajos con la ayuda de aparatos equipados con tecnologías novedosas.

Jornadas de expertos

Las primeras jornadas de prospección se celebraron en enero de este año y estuvieron centradas en los elementos hallados en la iglesia románica de Sant Julià de Coaner, integrada junto con el castillo de Sant Mateu de Bages en un conjunto monumental de estilo románico lombardo datado en el siglo XI y en cuyo interior se conserva un frontal de altar “único” con numerosas inscripciones de las que se desconoce el significado.

Una de las cuatro sesiones de la jornada se celebró en Solsona y en los trabajos participó Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal de esta ciudad.

La planificación de los trabajos de investigación contempla que a principios del año que viene se pueda comenzar a disponer de información “relevante” para entender el significado de las inscripciones, lo que daría pie a la celebración de un nuevo encuentro de síntesis con miembros del equipo de la primera jornada.

A partir de las conclusiones que se extraigan de ese encuentro se estudiará cómo abordar el proceso de patrimonialización del frontal de altar de Coaner.