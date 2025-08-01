Reformarán el antiguo piso de los maestros en Ribera d'Ondara

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Ribera d’Ondara reformará el antiguo piso de los maestros, ubicado en la primera planta del consistorio. Según el alcalde, Francesc Sabanés, el objetivo es “evitar la despoblación y ofrecerlo en alquiler asequible para atraer al municipio a familias o jóvenes”.

Se trata de una vivienda de 82 metros cuadrados que se construyó hace más de 60 años y que está muy deteriorada, con una distribución obsoleta e instalaciones en mal estado. Según Sabanés, el proyecto contempla “una nueva distribución con una sala, la cocina, el comedor, tres dormitorios y dos baños”. También se renovará la cubierta, la estructura y los sistemas de aislamiento para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

La reforma costará 100.000 euros y 93.600 euros se financiarán a través de la línea de ayudas del Reto Demográfico de la diputación de Lleida del ejercicio anterior. Según Sabanés, han pedido una prórroga para la licitación y la finalización de los trabajos que debían haberse terminado el 30 de junio de este año. El edil explicó que con los dos cambios de gobierno que ha vivido el municipio en el último año, la tramitación del proyecto había quedado paralizada.

Está previsto que las obras empiecen este verano y terminen a finales de diciembre. En la primera planta del ayuntamiento hay dos pisos, y por el momento tan solo se reformará uno de ellos, que había sido el piso de los maestros.