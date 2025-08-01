Robo de infarto: se lleva el desfibrilador del consistorio de Alfarràs y es detenido en Almenar

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Alfarràs cuenta con tres desfibriladores externos automáticos—el dispositivo que ayuda en caso de una emergencia cardíaca— en espacios públicos. Sin embargo, desde el lunes y hasta ayer solo ha contado con dos después de que el que hay en la fachada del ayuntamiento lo sustrajera un ladrón. El sospechoso, de 33 años y sin antecedentes, fue detenido horas después en Almenar, a cuatro kilómetros, por los Mossos d’Esquadra, según ha podido saber SEGRE. La intervención de uno de los guardias municipales de esta última localidad fue clave para recuperar el aparato.

El robo se produjo el mismo lunes pero nadie lo vio. Posteriormente, a las 20.30 horas un guardia municipal de Almenar fue alertado por vecinos de la presencia de un individuo que, al parecer, intentaba forzar vehículos. El guardia localizó y retuvo al sospechosos y alertó a los Mossos d’Esquadra. Los agentes le registraron y en una mochila hallaron un desfibrilador. Ante la sorpresa al descubrir el aparato que llevaba, iniciaron las gestiones para determinar su procedencia. Poco después supieron que era el que había en el ayuntamiento de la localidad vecina. Los Mossos detuvieron al hombre por un delito de hurto y pasó a disposición ante el juzgado de guardia de Balaguer.

El alcalde de Alfarràs, Joan Carles Garcia, explicó ayer a este periódico que “el juzgado de Balaguer ya nos ha devuelto el aparato, que ha pasado la pertinente revisión, y vuelve a estar colocado”. Garcia añade que “el desfibrilador que hay en el ayuntamiento ya lo hemos tenido que utilizar en dos ocasiones. No es el mismo aparato, sino que se sustituye tras ser haberlo usado”. El primer edil afirmó que desconocía cuál era el objetivo del ladrón.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Lleida. En 2021 robaron un desfibrilador en La Seu d’Urgell.