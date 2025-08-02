Òbres per quate milions aguest ostiu en Vielha e Mijaran
D’urbanizacion, enlumenat e d’auti
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran amie a tèrme aguest ostiu òbres de dètz projèctes de milhora en municipi per un valor de quate milions d’èuros.
En marcha se trape eth projècte dera zòna de Còto Março, qu’includís era reurbanizacion en entorn deth cementèri de Vielha, en tot crear naui carrèrs, places de parcatge, espacis verdi e naues viuendes. Per un aute costat, s’amien a tèrme trabalhs de milhora enes carrèrs Clòses e Montanèro coma part deth projècte de reforma de diuèrsi carrèrs de Vielha iniciadi en 2022. D’auti trabalhs en fasa d’execucion son era impermeabilizacion e reforma des sales sociaus deth Centre Polivalent; era reforma dera bastissa dera Hustaria deth Cap dera Vila o era installacion der enlumenat public exterior en toti es pòbles damb lums LED.
Per ua auta part, aguest ostiu s’a finalizat eth projècte de reforma deth passeig fluviau der arriu Garona entre Vielha e Betren, mentre qu’enes pròplèus dies se desvoloparàn projèctes de reurbanizacion deth carrèr des Comets, en Eth Solan, damb eth prètzhèt de crear aquiu ua plaça. Tanben se milhorarà eth pònt der arriu Nere, apròp deth madeish consistòri.