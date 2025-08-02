Dos detenidos por el robo de 200 metros de cableado de cobre en Mollerussa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Policía Local de Mollerussa y los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a dos hombres de 34 y 37 años como presuntos autores de un delito de hurto de cablea de cobre. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, en un descampado próximo a la avenida de Pau Casals de la capital del Pla d'Urgell. La Policía Local recibió un aviso de que había tres hombres escalando en unas torres eléctricas y de telecomunicaciones. Patrullas de los dos cuerpos policiales se dirigieron al lugar e investigaron por la zona. En el descampado indicado y cerca del campo de fútbol Cruyff Court Bojan Krkic, hallaron unos 200 metros de cable de cobre cortado a medio pelar. También había una cizalla y diferentes herramientas que habían abandonado los autores al huir apresuradamente.

Los agentes continuaron con la búsqueda y en el paseo de Torre de Pintó localizaron a dos hombres junto a un turismo, dentro del cual estaban guardando herramientas. Una de ellas era una cizalla idéntica a la localizada en el descampado. Ambos individuos quedaron detenidos por su presunta relación con los hechos. La investigación continúa abierta para localizar al tercer hombre, que huyó. Los dos detenidos, con antecedentes, pasan hoy a disposición judicial en Lleida.