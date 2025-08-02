La vía ‘azul’ del Canal d’Urgell y las ‘casilles’, en el plan de modernización

La modernización del Canal d'Urgell, cuyo presupuesto ronda los mil millones de euros, implicará una inversión de al menos 20 millones para las llamadas medidas ambientales, según la declaración de impacto publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado. El documento, fechado en 2022, recibió el aval de la Generalitat al año siguiente y ahora ha pasado el filtro del Gobierno central. La principal partida, dotada con 9,75 millones de euros, será para el mantenimiento de la recuperación de los elementos de interés patrimonial relevantes de las banquetas, como puentes, módulos o las casetas de los vigilantes, las populares casilles. De hecho, en 2022 ya se anunció que el Gobierno central concedía a la comunidad de regantes tres millones para restaurar las viejas casetas, de las que hay 62. También destaca la partida destinada a la creación y promoción de una vía azul en torno a las banquetas del canal (similar a la vía verde adaptada a conducciones de agua), largamente esperada y ya impulsada en algunos tramos como el de Arbeca. Otras medidas contempladas en este proyecto son las de reposición del suelo ocupado por trabajos, maquinaria y acopios, con 1,2 millones de euros, seguida de la restauración de caminos de la red viaria afectada por el paso de maquinaria. A ellas se les añaden la plantación de árboles y arbustos para restaurar zonas afectadas por obras y de banquetas, hidrosiembra de taludes de balsas (3,47 millones eutre los tres) y el control y seguimiento de la flora, la fauna y las aguas (1,75 millones) durante la ejecución de las obras.

Las medidas ambientales incluyen también una intervención arqueológica preventiva durante los trabajos, con una partida de 390.000 euros.

Regantes y Generalitat negocian aún el convenio de financiación

Los regantes del Canal d'Urgell aplaudieron ayer la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental de la modernización del sistema de riego y, como la conselleria de Agricultura, lo consideraron un paso más para avanzar en el proyecto. Ambos negocian todavía las claves del convenio de financiación de la modernización, ya que los regantes piden una mayor implicación de las administraciones. El conseller Òscar Ordeig ha manifestado en anteriores ocasiones que el convenio estará listo antes de finalizar el año. Antes de rubricarlo, los regantes deberán recibir el aval de la junta de gobierno y de la asamblea general. La próxima ordinaria es en octubre.