«Les comunitarias son vecinales, no públicas» - COLEGIO DE ADMÓN. DE FINCAS DE LÉRIDA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Muchas de las nuevas promociones de viviendas incluyen piscina. “Hay demanda y ayuda en venta del piso”, explica. Detrás de este atractivo hay una realidad de gestión, costes y convivencia. “No es lo mismo una comunidad de 30 vecinos que una de 200”, indica.

Estas diferencias se reflejan en el coste del mantenimiento. “puede ir desde los 150 € mensuales en comunidades pequeñas con un mantenimiento de dos días a la semana, hasta los 600 € o más en comunidades grandes, con mantenimiento diario y eso sin contar el del jardín”, detalla. Aunque el uso se concentra en verano, el mantenimiento se hace durante todo el año. “La cuota se prorratea para facilitar la gestión a la comunidad”, informa.

El precio mensual por vecino puede ir desde los 4 a los 15 €, dependiendo de la tamaño de la piscina, el número de usuarios y los servicios contratados.

“Si el agua está sucia para tener contratado un día de mantenimiento se soluciona cambiando el contrato, pero subirá un poco el coste”, aclara.

Les comunidades nuevas suelen darle más trabajo. “No por conflictivas, sino porque todavía no tienen establecida una dinámica establecida. Recibo más llamadas porque tienen muchas dudas”, destaca.