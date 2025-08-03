Instalarán una nueva cubierta para proteger el hospital de cartón

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de la Torre de Capdella construirá una nueva cubierta para proteger el emblemático hospital de cartón de Capdella, un edificio histórico construido en 1912 para los trabajadores de la central hidroeléctrica y que lleva más de 40 años en desuso —llegó a ser usado como almacén por los vecinos de la zona—. Actualmente, solo el área de cirugía cuenta con una cubierta provisional, mientras que el ala de curas y las paredes orientadas al sur sufren un desgaste acelerado debido a la exposición directa al sol y a las inclemencias meteorológicas. Esta nueva cubierta, de forma cuadrada y superpuesta, protegerá ambas áreas del hospital y creará un espacio en la zona sur que controlará la incidencia de la luz solar directa, frenando así la degradación del edificio. La acción, vital para preservar este Bien Cultural de Interés Local declarado en 2019, se ha adjudicado por unos 140.000 euros. Paralelamente, un equipo multidisciplinar de conservadores, en colaboración con el Museu Molí Paperer de Capellades y los talleres de restauración del Mnactec de Terrassa, continúa con estudios y pruebas para restaurar fielmente los materiales originales, como las estructuras de madera y cartón, muy afectados por la exposición ambiental.