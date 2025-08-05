Los embalses de Lleida superan la media de capacidad en pleno verano

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los embalses de Lleida están por encima de la media en cuanto a capacidad en pleno verano. Así, en la cuenca del Segre, Oliana está al 76,9% de su capacidad y Rialb al 82,6% con 333,5 hectómetros cúbicos. Ambos embalses abastecen al Canal d'Urgell y el Segarra-Garrigues.

Por lo que respecta a los embalses del Noguera Ribagorçana, que dan agua para el riego en el Canal de Pinyana, el Algerri-Balaguer y el Aragón y Catalunya, Canelles se encuentra al 80,3% con casi 550 hectómetros cúbicos, y Santa Anna acumula 150 y está al 63,4%. Barasona, que también abastece al Aragón y Catalunya, está al 70%