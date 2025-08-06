Cinco días de cultura, música y tradición

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio Golmés ya está listo para celebrar su Fiesta Major desde hoy y hasta el 10 de agosto. Es una cita veraniega destacada en el Pla d’Urgell que combina actos tradicionales, conciertos, actividades juveniles y espectáculos familiares. La celebración arranca hoy, festividad de Sant Salvador, con el repique de campanas, una misa solemne presidida por el obispo de Solsona, Francesc Conesa, y la tradicional procesión con la Cobla Selvatana. También habrá un concierto y baile de gala con la misma formación y una actuación a cargo del grupo Sobretaula.

Entre los platos fuertes de la programación destaca la Holi Party con DJ, la Xtrem Race, el Correbars con la xaranga Bsumeta, conciertos de grupos como Doctor Prats, Her Majesty y La Prole Band y sesiones con DJ como Jorlin, Artatack y Trapella. No faltarán propuestas para todas las edades, como el espectáculo de habaneras con Son de l’Havana, humor con Mireia “La Crazy”, tirada de bitlles, batucada y un espectáculo familiar con Mim la Pallassa. La clausura será el domingo 10 con un pasacalles, torneo de ajedrez, actividades para niños, concierto de la Orquestra La Pasarela (que celebra su 35 aniversario), y un gran piromusical diseñado especialmente para Golmés.

Las actividades se repartirán entre la plaza Major, el pavellón polideportivo Salvador Ezquerra, el Parc del Centenari, las piscinas y otros espacios emblemáticos locales.

“Este año hemos diseñado unas fiestas para todos, con una oferta equilibrada entre tradición y modernidad, y con una clara voluntad de promover la participación ciudadana, el talento local y la convivencia entre generaciones”, destacó el alcalde, Jordi Calvís.