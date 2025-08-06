Parada de bus en la zona del Codís

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Golmés tendrá una segunda para de autobús, ubicada en la urbanización el Codís. Estará ante la antigua N-II, a la salida de Mollerussa, ante la discoteca Big Ben. Según explicó el alcalde del municipio, Jordi Calvís, esta iniciativa surgió a raíz de un estudio de movilidad encargado por el consistorio, que detectó la necesidad de mejorar la oferta de transporte público en esta área, donde residen unos 300 vecinos, además de contar con sectores industriales, como el poligono Golparc, y de ocio.

El proyecto ha recibido el visto bueno de la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), que ha instalado una marquesina en el lado de la carretera en dirección a Barcelona. En el sentido hacia Lleida, por falta de espacio, se habilitará una parada señalizada, aunque sin marquesina. Los trabajos para habilitar el espacio finalizarán en breve y el objetivo es que, a partir de octubre octubre, la utilicen los autocares de la compañía Alsa que cubren la ruta Barcelona-Lleida y que llevan a cabo paradas en este municipio del Pla d’Urgell, tal y como explicó el primer edil.

El ayuntamiento de Golmés se ha hecho cargo de los trabajos de esta instalación, incluyendo la señalización y el alumbrado de la nueva parada. Calvís subrayó que esta actuación forma parte de una apuesta firme por el transporte público en zonas rurales, especialmente en municipios pequeños como Golmés. En la actualidad, los buses solo realizan una parada en la zona de la Carretera Vella, en el centro del municipio y en una zona ubicada ante la iglesia de Sant Salvador.

La zona donde se ha instalado la marquesina también cuenta con un nuevo elemento ornamental: se trata de unas letras de gran formato que indican el inicio del término municipal de Golmés. Estas señales también forman parte del paisaje de diferentes municipios: en el Pla d’Urgell están también en pueblos como Linyola, Bellvís, Fondarella o El Palau d’Anglesola. En el caso de Golmés, las letras se han colocado ante la discoteca Big Ben.

Proximidad con Mollerussa

La nueva ubicación también beneficiará a vecinos de Mollerussa, ya que está cerca de zonas como la avenida de La Pau o la calle Ferrer i Busquets, las más próximas a Golmés, desde donde resultará más accesible que la actual, situada frente a la estación de trenes, al final de la avenida Generalitat.

Paradas para una quincena de buses

Una quincena de buses llevarán a cabo paradas en la zona del Codís. El primero lo hará a las 7.00 y el último a las 23.08, dirección a Lleida (ambos sólo en laborables). En sentido a Barcelona, será a las 6.34 (laborables no lectivos) y el último, las 19.34 (laborables).

Un bus que une pueblos de la comarca

También paran en este municipio otras líneas de transporte de viajeros como la Lleida-Barbens, que pasa por diferentes pueblos del Pla d’Urgell como Bell-lloc, Ivars d’Urgell, Vallverd, Fondarella o Vilanova de Bellpuig.