Distracciones, somnolencia e ir sin cinturón: las principales causas de los accidentes mortales de un julio trágico en Lleida

Distracciones, somnolencia o ir sin el cinturón han sido la causa de la mayoría de accidentes mortales de tráfico que hubo en julio en Lleida, en un mes negro con diez víctimas, ocho en el llano y dos en el Pirineo, la misma cifra que en todo el primer semestre del año. Para combatirlo, Trànsit y Mossos han incrementado la vigilancia y los controles.

Diez personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en un julio negro en las comarcas de Lleida, ocho de ellas en el llano y otras dos en el Pirineo. “Una cifra inasumible”, aseguró ayer el jefe del Àrea Regional de Trànsit de los Mossos d'Esquadra en Ponent, Damià Larriba, que detalló que “de estas ocho personas muertas, en cuatro está directamente probada que la somnolencia, la distracción o la falta de atención fue la causa del accidente. Además, de estas ocho personas, dos circulaban sin cinturón”. Sobre este aumento repentino de los accidentes con fallecidos —la misma cifra que en todo el primer semestre-, dijo que “no tenemos ningún dato concluyente que nos haga establecer una pauta de porqué se ha producido, es absolutamente aleatorio, como se ha producido en otros meses y en otros años. En 2018 tuvimos nueve muertos en agosto, en 2017, siete muertos en julio”. "Y no me remontaré al año 2000 y siguientes, que es cuando nosotros nos desplegamos, con casi 100 personas muertas al año en las carreteras leridanas”, añadió. Larriba también puso de relieve que “todas las personas que han muerto son de nuestro entorno, es decir, no tenemos víctimas que estuvieran de paso”. Esto implica que hacían desplazamientos cortos o iban a trabajar.

Para combatir esta aumento de la siniestralidad, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha varias medidas como son la colocación de tres radares remolque —dos en la A-2 en Cervera y Vilagrassa, y en la C-12 en Balaguer— y un incremento de un 30% de los controles de exceso de velocidad y de la vigilancia. Respecto a los radares remolques, estos disponen de sistemas contra actos vandálicos, funcionan con baterías y enlazan telemáticamente con Trànsit. Estarán colocados todo el mes de agosto.

"Es una cifra inasumible y hay que actuar"

Damià Larriba, jefe de tráfico en Ponent

¿Diez fallecidos en un mes son muchos?

Es una cifra inasumible, que no responde a un patrón, pero hay que actuar tomando medidas.

¿Qué les pide a los conductores?

Hay que extremar la precaución y la atención al volante, no usar el móvil y, si hace falta, parar a descansar.

Imputado por causar el siniestro mortal del 20 de julio en la C-12 en Alfés

Los Mossos han imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave a un conductor que el pasado 20 de julio causó una colisión frontal en la C-12 en Alfés, según ha podido saber este periódico. El siniestro se produjo a las 8.46 horas, cuando dos turismos chocaron frontalmente. Falleció el conductor del otro vehículo implicado, un vecino de Torrebesses de 58 años, y hubo otros cuatro heridos. La Unidad de Investigación de Tráfico de Ponent ha determinado que el otro conductor invadió parcialmente el sentido contrario, presumiblemente por una distracción, por lo que le han imputado.

Se trata del cuarto imputado por accidentes mortales de tráfico este año en Lleida. El primer investigado es el chófer de un turismo que el 16 de febrero arrolló a un motorista de 21 años de Andorra en la N-260 en Montferrer. Los Mossos determinaron que efectuó una maniobra sin prestar la suficiente atención (un cambio de sentido en un lugar no habilitado y sin comprobar que circulaba una moto). El segundo fue el chófer que el 6 de junio atropelló en el Passeig Onze de Setembre de Lleida a una mujer de 34 años , que acabó falleciendo una semana después en el hospital. La Guardia Urbana le denunció penalmente, ya que la mujer cruzaba correctamente por un paso de peatones. El tercero es el vecino de Balaguer de 33 años que fue encarcelado a principios de julio por causar el accidente que hubo el 21 de mayo en la C-12 en la capital de la Noguera en el que falleció su pareja, que iba de copiloto. Sospechan que la hizo subir a la fuerza. En julio también hubo otro homicidio que no llegará a juicio. Ocurrió el 13 en la A-2 en Soses por un conductor kamikaze que circulaba en contradirección y acabó chocando contra otros coches. El infractor falleció, así como otro conductor —un joven de Fraga de 27 años— y otras seis personas resultaron heridas.

Además, en noviembre está previsto que se juzgue a la conductora que en 2022 causó un accidente en la C-12 en Alfés en el que murieron tres motoristas. Fiscalía solicita seis años de cárcel.