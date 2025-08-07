Imputado un conductor por homicidio por imprudencia grave por el accidente mortal de julio en la C-12 en Alfés

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos han imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave a un conductor que el pasado 20 de julio causó una colisión frontal en la C-12 en Alfés, según ha podido saber este periódico. El siniestro se produjo a las 8.46 horas, cuando dos turismos chocaron frontalmente. Falleció el conductor del otro vehículo implicado, un vecino de Torrebesses de 58 años, y hubo otros cuatro heridos. La Unidad de Investigación de Tráfico de Ponent ha determinado que el otro conductor invadió parcialmente el sentido contrario, presumiblemente por una distracción, por lo que le han imputado.

Imputados 4 conductores este año en Lleida por causar accidentes mortales

Se trata del cuarto imputado por accidentes mortales de tráfico este año en Lleida. El primer investigado es el chófer de un turismo que el 16 de febrero arrolló a un motorista de 21 años de Andorra en la N-260 en Montferrer. Los Mossos determinaron que efectuó una maniobra sin prestar la suficiente atención (un cambio de sentido en un lugar no habilitado y sin comprobar que circulaba una moto). El segundo fue el chófer que el 6 de junio atropelló en el Passeig Onze de Setembre de Lleida a una mujer de 34 años , que acabó falleciendo una semana después en el hospital. La Guardia Urbana le denunció penalmente, ya que la mujer cruzaba correctamente por un paso de peatones.

El tercero es el vecino de Balaguer de 33 años que fue encarcelado a principios de julio por causar el accidente que hubo el 21 de mayo en la C-12 en la capital de la Noguera en el que falleció su pareja, que iba de copiloto. Sospechan que la hizo subir a la fuerza. En julio también hubo otro homicidio que no llegará a juicio. Ocurrió el 13 en la A-2 en Soses por un conductor kamikaze que circulaba en contradirección y acabó chocando contra otros coches. El infractor falleció, así como otro conductor —un joven de Fraga de 27 años— y otras seis personas resultaron heridas.

Además, en noviembre está previsto que se juzgue a la conductora que en 2022 causó un accidente en la C-12 en Alfés en el que murieron tres motoristas. Fiscalía solicita seis años de cárcel.