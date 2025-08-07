Restablecida la circulación de trenes entre Lleida y Calaf, pero la R14 sigue afectada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La circulación de trenes en las líneas RL3, RL4 y R14 se ha visto afectada por una incidencia en las instalaciones. Concretamente, la circulación ha quedado interrumpida esta mañana entre las estaciones Lleida-Pirineus y Calaf (RL4), entre Lleida-Pirineus y Mollerussa (RL3 y RL4) y entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques (R14). Renfe ha comunicado esta tarde el restablecimiento de la circulación en la RL4, pero técnicos de Adif siguen trabajando para resolver la incidencia que afecta a la R14. Hay un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y Les Borges Blanques

A media mañana, Renfe ha informado de una avería en la catenaria que impedía la salida de trenes de Lleida hacia Barcelona y que ha interrumpido la circulación de convoyes entre Lleida-Pirineus y Juneda. Posteriormente, se ha ampliado la afectación.

La línea R14 entre Lleida y les Borges Blanques tiene 3 trenes afectados por el corte del servicio de Rodalies entre la capital del Segrià y Juneda de este jueves sobre las 11.54 horas, mientras que la línea RL4 entre Mollerussa y Lleida tiene 2 trenes afectados.

En total, son 5 los trenes y aproximadamente 200 los viajeros afectados por la interrupción, a quienes se les ha facilitado servicio alternativo por carretera, según Renfe.