Obras en la N-230 y cortes en la avenida Europa

La intervención que se está llevando a cabo en la avenida Europa. - GERARD HOYAS

Maria Molina
Maria Molina

Desde el lunes se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento en la N-230 en Torrefarrera, una intervención que está previsto que finalice hoy. Consiste en la señalización horizontal de la vía y se ha renovado el firme entre los puntos kilométricos 6,880 y 8,600, lo que afecta a las dos rotondas de acceso a la población que conectan con el Camí d’Alpicat y regulan el paso de vehículos de Lleida a Rosselló y Alguaire. Se han previsto desvíos por las vías de servicio del polígono industrial. Asimismo, desde el martes permanece cortada a la circulación la avenida Europa por obras en la red de alcantarillado. La intervención finalizará hoy, según fuentes municipales. Por otra parte, el ayuntamiento trabajaba ayer en el restablecimiento del servicio de agua de boca en esta zona que estaba afectado por dichas obras.

