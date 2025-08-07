El Servei Català de Trànsit instala tres nuevos radares a las carreteras de Lleida y hará un 30% más controles para reducir la siniestralidad

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit ha reforzado el control de la velocidad en las carreteras de Lleida con la instalación de nuevos radares móviles, después de un verano especialmente negro. Desde principios de año, quince personas han perdido la vida a las carreteras leridanas, ocho de las cuales sólo durante el mes de julio. Les causas principales de los accidentes han sido distracciones, somnolencia y exceso de velocidad.

Con el fin de contener este repunte de siniestralidad, se han desplegado carros radar en puntos estratégicos del A-2 y la C-12. Concretamente, ya están operativos en Cervera y Balaguer, y este jueves se instala otro en Vilagrassa (Urgell). Además, un dispositivo ubicado en Jorba (Anoia) refuerza los controles en la autovía entre Lleida y Barcelona. Estos radares, que funcionan de forma autónoma y están protegidos contra actos vandálicos, se mantendrán como mínimo durante todo el mes de agosto.

Paralelamente, los Mossos d'Esquadra han intensificado los controles de velocidad en las vías leridanas, con un incremento del 30% de operativos durante esta semana. Los controles se llevan a cabo las 24 horas del día, tanto de día como de noche, para detectar y corregir conductas de riesgo.

El jefe del Área Regional de Trànsit de Ponent, Damià Larriba, ha calificado las cifras actuales de muertos como "inasumibles" y ha recordado que la mayoría de víctimas son vecinos del territorio que hacían trayectos cortos o iban a trabajar. Aunque no se ha detectado una única causa, en varios casos los conductores no llevaban el cinturón, circulaban demasiado rápido o habían sufrido episodios de distracción o somnolencia. En dos siniestros se confirmó un exceso de velocidad y en un caso concreto, el conductor responsable circulaba en sentido contrario en la autovía.

Larriba ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia en el volante, evitar el uso del teléfono móvil, descansar cuando haga falta y estar alerta con la presencia de animales, que en verano son responsables de un 28% de los accidentes.

Con estas medidas, el Servei Català de Trànsit espera reducir las conductas de riesgo y mejorar la seguridad vial en Ponent.