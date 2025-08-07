Una empresa de construcción sin apenas actividad, la tapadera para ‘fabricar’ marihuana en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una empresa de construcción sin apenas actividad utilizada como tapadera para blanquear el dinero obtenido con una plantación de marihuana. Esto es lo que sospechan los Mossos d’Esquadra del cultivo desmantelado el lunes en una casa de Castellnou de Seana, en Lleida, en una investigación que se saldó con la detención de dos hermanos de 61 y 67 años. Ambos pasaron ayer a disposición del juzgado de Cervera, que decretó prisión para uno de ellos. Les imputan los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Los Mossos han determinado que hacía dos años que la plantación estaba operativa y tenía un potencial para producir unos 280 kilos de marihuana al año, generando unos ingresos de 500.000 euros.

La Unitat de Investigació de Mollerussa les investigaba desde junio al tener sospechas de que un inmueble de la localidad podría ocultar una plantación de marihuana. Hicieron vigilancias y detectaron seis aires acondicionados, un leve olor a marihuana y la luz pinchada. Además, había varias personas relacionadas con la casa, todas ellas de una misma familia y el edificio era propiedad de una empresa de construcción de su propiedad. Esta supuesta actividad empresarial facilitaría el blanqueo de los ingresos obtenidos por la venta de marihuana.

Además, vivía un hombre que hacía las tareas de jardinero y vigilancia y recibía la visita de familiares que le llevaban comida y material. Finalmente, el lunes se llevó a cabo la redada en el inmueble. Hallaron 1.642 plantas, 1.016 de ellas en plena producción, y detuvieron a un hombre de 61 años. Horas después, su hermano, de 67 años, se presentó en la comisaría y fue arrestado al sospechar que era el líder. No se descartan más detenciones.