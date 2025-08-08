Nuevas excavaciones en Puig Castellar corroboran su valor arqueológico

Este año los arqueólogos han trabajado en la zona sur de la fortificación en la muralla y las habitaciones - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El equipo de investigación de Arqueologia Clàssica de la Universitat Autònoma de Barcelona ha realizado nuevas intervenciones arqueológicas en el yacimiento de Puig Castellar en Biosca. En esta campaña, que se llevó a cabo del 21 de julio al 1 de agosto, han participado una veintena de estudiantes, doctorandos y profesores. Según Esther Rodrigo, directora de la intervención junto a Joaquim Pera, “la importancia de este yacimiento es que se trata de uno de los primeros enclaves militares romanos de la Península Ibérica del siglo II aC”.

En esta campaña han estado trabajando en la parte sur de la fortificación: “Nos ha permitido ver la estructura constructiva de la muralla y cómo acondicionaron el terreno para construir las habitaciones”. Rodrigo explica que esta última intervención ha servido para ver “que queda mucho potencial arqueológico” y asegura que, como mínimo, habrá un proyecto más para “sacar las conclusiones sobre el sistema constructivo y la estructura del complejo”.

Las excavaciones en Puig Castellar se iniciaron en el año 2012. Inicialmente se creyó que se trataba de un poblado ibérico, pero descubrieron que era una fortificación romana, un castellum. Es un asentamiento de 1,6 hectáreas construido en la plataforma superior de la colina desde donde se domina visualmente la Vall del Llobregós. Está presidido por el edificio de la comandancia, con características arquitectónicas similares a las de la penísnsula itálica de la época y revestido con pinturas murales. El conjunto está envuelto por una muralla con torres a su alrededor y habitaciones.