Alud de solidaridad con las familias afectadas por el incendio en Salardú

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los vecinos y vecinas de las familias de Salardú afectadas por el incendio en sus casas el jueves se han volcado para ofrecerles ayuda, mientras que el consistorio habilitará el lunes un número de cuenta para que puedan hacer aportaciones económicas. El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, explicó ayer que tres viviendas han quedado destrozadas y que todas las familias afectadas han sido reubicadas. Asimismo, quiso agradecer la solidaridad mostrada desde el primer momento por los vecinos, que ofrecieron viviendas y donaron productos de primera necesidad así como ropa para los afectados. “Después del incendio habilitamos un local para recoger material y a las dos horas ya estábamos desbordados y no dejan de preguntar cómo pueden colaborar, la solidaridad ha sido enorme”, destacó el alcalde. Por este motivo, el consistorio ha habilitado el número de cuenta ES25-2100-9046-9602-0020-3628 para recoger aportaciones económicas. Asimismo, el ayuntamiento ya aprobó una ayuda extraordinaria de 10.000 euros para los afectados. “Les ayudaremos día a día en lo que les haga falta”, remarcó Ruiz-Canela. El fuego dañó una docena de pisos, mientras que vecinos y ayuntamiento agradecieron la labor de los servicios de emergencias.