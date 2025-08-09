Cierra el Cubbtural de Artesa de Segre tras sufrir actos vandálicos

Imagen de archivo del equipamiento municipal en el centro de Artesa. - ENRIC / WIKIMEDIA COMMONS

Artesa de Segre ha cerrado el edificio del Cubbtural tras continuos actos vandálicos en este equipamiento cultural, que actúa en verano como refugio climático. El alcalde, Francesc Puigpinós, explicó que en dos semanas se han registrado dos intrusiones nocturnas que han causado destrozos.

“Las cámaras del edificio grabaron a los autores de los hechos accediendo a las distintas dependencias y rompiendo mobiliario, lavabos y puertas interiores”, dijo. Añadió que la primera vez que se detectó la entrada nocturna se advirtió a los jóvenes sobre posibles consecuencias, puesto que ya fueron indentificados gracias a las cámaras de seguridad del centro cultural.

“La advertencia no causó efecto y volvieron a entrar otra vez, por lo que hemos iniciado la tramitación de una denuncia ante los Mossos d’Esquadra”, dijo. “Debemos denunciar estos hechos y pedir responsabilidades a los autores o sus familias, ya que son menores”, añadió el alcalde.

Puigpinós lamentó que actos incívicos hayan obligado a cerrar el equipamiento mientras se reparan los desperfectos. Asimismo, confió en la colaboración de la ciudadanía para evitar que vuelva a suceder.

El pasado mes de mayo se instalaron cámaras de videovigilancia en el colegio Els Planells porque también se sucedieron varias intrusiones causando desperfectos en las instalaciones del centro.