Les Borges ordena a todos los habitantes del bloque okupado que se marchen en un mes

Los habitantes del bloque de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques empezaron a recibir ayer notificaciones del ayuntamiento que declaran el edificio inhabitable y les dan un plazo de un mes para abandonarlo. En este inmueble de 77 viviendas conviven familias que residen en unos 40 pisos okupados, una decena de inquilinos con contratos de alquiler social y algún propietario particular. La exigencia de desalojar el inmueble afecta a todos ellos sin distinción y el consistorio les advierte que, si no se marchan de forma voluntaria, instará el desalojo mediante un "trámite de ejecución forzosa".

El ayuntamiento inició el proceso para declarar inhabitable el bloque en mayo, y lo aprobó de forma definitiva el pasado viernes, a través de un decreto de alcaldía. En él desestima la mayoría de las alegaciones que presentaron 16 afectados para evitar el desalojo, basándose en informes municipales según los cuales el edificio presenta unas “condiciones inadecuadas de seguridad, salubridad y funcionalidad”. El decreto recuerda sucesos como el incendio del 14 de junio de 2024, con cuatro intoxicados por inhalación de humo y aprecia riesgo en empalmes a la red eléctrica.

El alcalde, Josep Farran, afirmó que “no es una situación cómoda, pero tenemos la responsabilidad de actuar por seguridad”. El decreto exige a la propiedad del edificio que lleve a cabo las obras necesarias para que reúna de nuevo condiciones de habitabilidad. Le otorga un plazo de dos meses para iniciarlas, pasado el cual el consistorio advierte que podrá imponer multas coercitivas. También exige al titular del inmueble que “ofrezca soluciones de realojamiento” durante las obras a los residentes “con contrato de alquiler en vigor”, salvo que “los arrendatarios opten por la resolución del contrato”.

Quejas entre los afectados

Agentes de la Policía Local de Les Borges Blanques empezaron a entregar ayer copias del decreto a los afectados. Lo hicieron llamando puerta a puerta a cada uno de los habitantes del bloque, acompañados de efectivos de los Mossos d’Esquadra. Así lo explicaron habitantes del bloque, algunos de los cuales expresaron su disconformidad con el proceso. “A algunos nos dijeron que era una resolución judicial cuando en realidad no lo era”, aseguraron algunos. El edificio ha sido objeto durante años de varios desalojos de pisos okupados. El último tuvo lugar el pasado mes de febrero.