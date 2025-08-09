Rescatan a cuatro espeleólogos, uno de Lleida, en Benasque

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Civil rescató el martes a cuatro espeleólogos, vecinos de Lleida, Barcelona y Cunit, extraviados en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en el término municipal de Benasque. La operación de rescate duró más de siete horas. El aviso se recibió a las 5.30 horas, en el que se comunicaba que los cuatro, tres hombres de 48,50 y 59 años, y una mujer de 47, no habían regresado de la actividad, ya que se habían extraviado y estaban exhaustos. Se activó el GREIM y, tras localizar a los espeleólogos en el interior de la cueva, fueron trasladados hasta sus vehículos. En total, se hicieron 17 rescates en el Pirineo oscense entre el martes y el jueves.