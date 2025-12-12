Més d'un centenar de tractors en la protesta a Tàrrega per reclamar el replantejament de les ZEPA
La tractorada coincideix amb una segona reunió amb Territori i Agricultura
Més d'un centenar de tractors participen aquest divendres al matí en una mobilització pel centre de Tàrrega en què la pagesia reclama un replantejament de les zones d’especial protecció d’aus (ZEPA). Sindicats i agricultors demanen poder regar a les ZEPA o bé rebre compensacions justes. També denuncien que les zepes afavoreixen la sobrepoblació de fauna cinegètica.
La protesta coincideix amb una nova reunió amb representants dels departaments de Territori i Agricultura que té lloc a partir de les 10.30 hores a la capital de l'Urgell.
Els agricultors s'han concentrat al càmping de Tàrrega procedents de diversos punts de Lleida i pocs minuts abans de les 10 del matí han iniciat una tractorada que finalitzarà davant de la seu d'Agricultura. Ara bloquegen completament l'avinguda Ondara, on estan concentrats, i els manifestants, que han llançat cartutxos de caça davant de la porta d'Agricultora, afirmen que la tractorada es mantindrà fins que obtinguin solucions.
S’ha de recordar que representats d’Unió de Pagesos, Asaja, Revolta Pagesa, Pagesos o Conills, el Manifest del Gran Urgell i la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues es van reunir el passat 1 de desembre a Lleida amb representants d'Agricultura i Territori. El sector, que es va mobilitzar amb més d’un centenar de tractors, va exigir negociar la prohibició del regadiu a les finques en zones ZEPA i la resta de restriccions establertes fa 20 anys, mentre que el Govern va admetre la necessitat de més mesures compensatòries i de protocols més permissius amb l'activitat agrària.
Tot i que les organitzacions esperaven sortir de la trobada amb compromisos signats, el Govern els va emplaçar a una nova reunió per a aquest divendres 12 de desembre.
