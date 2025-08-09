Talleres experimentales sobre la Roca dels Bous en Sant Llorenç

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) efectúa hoy sábado varios talleres de prehistoria en el marco de las fiestas de Sant Llorenç de Montgai de este fin de semana. Los interesados podrán experimentar en primera persona cómo se pintaba en la prehistoria o intentar encender un fuego con técnicas de este época. Además, habrá réplicas arqueológicas de materiales que se han encontrado en los últimos años en las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el yacimiento neandertal de la Roca dels Bous.

El equipo que explicará los hallazgos está integrado por Sofía Samper, directora de las excavaciones en el enclave, profesora e investigadora de la UAB; Rafael Mora, director de las excavaciones en la Roca dels Bous y catedrático del departamento de prehistoria de la UAB; y Jorge Martínez Moreno, también investigador; entre otros expertos y técnicos que también estarán presentes en la jornada.

El equipo también está formado por estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universidad de la Sapienda de Roma, de la Complutense de Madrid y de la Universidad Nacional de Australia.