Más de 4.500 personas disfrutan del ciclo de conciertos en Cal Prim

Más de 4.500 personas, con una media de 300 por sesión, han disfrutado las noches de este verano de los conciertos en Cal Prim de Verdú. La 14 edición del ciclo de conciertos impulsado por el músico Eduard Boleda y su familia, junto con la asociación cultural Xercavins, han convertido el municipio de Verdú en un referente musical de las noches de verano. Lo han hecho con el ciclo de conciertos en Cal Prim, histórica mansión señorial en la que actualmente reside la familia de Eduard Boleda y que fue propiedad de los antepasados del general Prim.

En su 14 edición, Cal Prim ha acogido un total de 15 conciertos entre el 4 de julio y el 8 de agosto. Entre otros, se ha podido escuchar la Big Band &theband, que ofreció swing, funk y rock, The BlackBirds, The Fire Roots Band, Biel Harper Quartet, Bucòlic, Lo Dixie, Trio Vinyes, Quartet Prysma, Quatre Murs y Prim’semble, entre otros músicos y formaciones musicales.

La peculiaridad de los conciertos en Cal Prim es que los músicos no cobran, ya que acuden atraídos por la amistad y la buena relación con Eduard Boleda, y la entrada es gratuita con taquilla inversa. Todas las actuaciones finalizan con una degustación de una copa de vino.