Nuevo incendio en una empresa de reciclaje de Lleida, esta vez en Els Alamús

Los Bombers de la Generalitat trabajan este martes en un incendio que afecta instalaciones exteriores de una empresa de reciclaje en Els Alamús, a menos de seis kilómetros de la empresa que sufre desde el domingo otro fuego en material reciclable en el polígono Camí dels Frares de Lleida. Los Bombers han recibido el aviso del incendio de Els Alamús a las 08.38 horas y están trabajando en el lugar con 8 dotaciones. El fuego, igual que en el caso de Els Frares, afecta balas de cartón, aunque en el caso dels Alamús el incendio ha sido de poca envergadura y ha quedado controlado en poco rato.

Con respecto al incendio en el exterior de la empresa del polígono de Lleida, que se inició el domingo por la tarde, los Bombers ya lo han dado por controlando.